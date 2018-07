Rodada define semifinais do ATP Challenger Finals, no Ibirapuera

Ungur, já classificado desde a rodada de quarta, encerrou sua participação na fase de grupos com uma derrota para o brasileiro Thiago Alves, substituto de Thomaz Bellucci, com uma lesão no ombro esquerdo.

Alves venceu o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2. "No primeiro set, já deu para sentir que eu estava melhor, apesar de cansado, já que minha parte física estava um pouco abaixo. Sabia que, como ele estava classificado, não queria correr muitos riscos", avaliou o brasileiro, que não tinha chances de avançar após perder na estreia.

Mesmo com o revés, Ungur garantiu a primeira colocação do Grupo Verde. A segunda posição ficou com Guido Pella, ao vencer o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. "Estou muito contente pela classificação", comemorou Pella, que enfrentará na semifinal o tenista mais experiente do torneio. "Ele está em excelente forma, é um rival de muita experiência e vai ser muito difícil".

Hanescu, classificado por antecipação, foi o primeiro colocado do Grupo Amarelo, apesar virada sofrida diante do português Gastão Elias, pelo placar de 3/6, 7/5 e 6/3. Elias, já eliminado, chegou a receber atendimento em quadra em razão de dores no braço direito antes de vencer o duelo.

A segunda colocação do Grupo Amarelo foi conquistada por Aljaz Bedene, que venceu o confronto direto com o italiano Paolo Lorenzi, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. "Estou feliz por me recuperar depois de ter perdido a primeira partida. Eu fiz um bom trabalho, tive minhas chances e o tênis é assim, este torneio dá a oportunidade de você se recuperar de uma derrota e estou feliz por estar nas semifinais", festejou o esloveno.

As semifinais serão disputadas a partir das 18 horas desta sexta-feira. A decisão está marcada para as 20 horas deste sábado. O campeão vai embolsar US$ 78,6 mil e somar 110 pontos no ranking da ATP.