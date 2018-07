Roddick avança e Gasquet cai na estreia em Eastbourne O norte-americano Andy Roddick contou com uma ajuda do compatriota Sam Querrey nesta terça-feira para voltar a vencer no circuito da ATP. Querrey sentiu dores nas costas no duelo contra Roddick e abandonou o duelo válido pela primeira rodada do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra.