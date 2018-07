Roddick bate canadense e fatura o título em Memphis

Com os pontos obtidos em Memphis com sua 30.ª conquista na carreira profissional, Roddick permanecerá no oitavo lugar na lista a ser divulgada pela ATP nesta segunda-feira. A ascensão será do seu oponente na final. Surpresa da temporada - com o título em San Jose (Estados Unidos) e as oitavas de final no Aberto da Austrália), Raonic deverá ganhar cerca de 20 posições com os 250 pontos conquistados e aparecer perto da 35.ª colocação.

Em quadra, Roddick sofreu mesmo para bater o canadense de 20 anos. Seu tradicional jogo de saque e voleio foi várias vezes minado por Raonic, que conseguiu a proeza de conquistar mais aces que o norte-americano - foram 32 contra 20. Todos os sets foram muito equilibrados, sendo que os dois primeiros tiveram que ser decididos no tie-break.

Na terceira e decisiva parcial, parecia que a força de Raonic havia acabado e Roddick abriu 4 a 1. No entanto, o canadense conseguiu devolver a quebra de saque a favor do norte-americano. Quando o título parecia que seria decidido em mais um tie-break, Roddick obteve a vitória em um lance incrível.

Em seu primeiro match-point com 6 a 5 e saque de Raonic, o norte-americano estava quase perdendo o ponto quando se jogou no chão e conseguiu devolver a bola sem chances para o rival. Mesmo sem acreditar muito no que fez, Roddick se levantou e comemorou o terceiro título da carreira em Memphis - os outros foram em 2002 e 2009.