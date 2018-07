Roddick confirma que voltará à Copa Davis em 2011

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, Roddick disse que ganhar o título da Copa Davis é uma de suas "principais prioridades" e reforçou que o torneio é algo em que "os tenistas devem comprometer toda a temporada, e não somente quando lhes convém."

Melhor tenista norte-americano no ranking mundial - ocupa o oitavo lugar -, Roddick é a principal arma dos Estados Unidos para voltar a ganhar o torneio, o que não acontece desde 2007 (os EUA são os maiores campeões da história da Davis, com 32 conquistas). Agora sob o comando do técnico Jim Courier, a estreia norte-americana será contra o Chile, em março de 2011.