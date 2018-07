Roddick diz estar recuperado de doença após meses O tenista norte-americano Andy Roddick revelou nesta quarta-feira que finalmente está recuperado de uma mononucleose, doença que o atrapalhou em boa parte deste ano. No período, ele chegou a cair para a 13.ª posição do ranking mundial, mas se recuperou no fim da temporada e subiu para oitavo.