Roddick é eliminado nas quartas de final em San Jose

Número 61 do mundo, Istomin não superava um dos 20 melhores tenistas do mundo desde julho de 2010, quando superou o espanhol Nicolas Almagro em Hamburgo. Com a vitória de sexta-feira, o tenista usbeque já repetiu a sua campanha no Torneio de San Jose de 2010, quando perdeu para o espanhol Fernando Verdasco nas semifinais.

Nas semifinais, Istomin vai encarar o francês Julien Benneteau, quinto pré-classificado em San Jose e 34º colocado no ranking da ATP, que superou o belga Steve Darcis, número 72 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2, em 1 hora e 29 minutos.

Com 16 aces, o canadense Milos Raonic, 32º colocado no ranking da ATP, se classificou para as semifinais do Torneio de San Jose ao superar o sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 2, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 42 minutos, no primeiro duelo entre os tenistas.

Cabeça de chave número 3, Raonic foi campeão em San Jose no ano passado. Seu adversário nas semifinais será o norte-americano Ryan Harrison, de 19 anos, que avançou ao bater o búlgaro Dimitar Kutrovsky, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 2 minutos.

Harrison, que está em 94º lugar no ranking da ATP, é o primeiro tenista com menos de 20 anos a se classificar às semifinais do Torneio de San José desde que o britânico Andy Murray faturou o título do torneio em 2007.