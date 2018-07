Roddick e Ferrer são eliminados em Roland Garros

Roddick foi derrotado por Gabashvili, que veio do qualifying e é o número 114 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2, em apenas 1 hora e 54m minutos. Na partida, o norte-americano tentou apostar no seu potente saque e fez quatro aces, mas teve o serviço quebrado quatro vezes, além de não ter conseguido nenhuma quebra.

Já Ferrer foi batido por Melzer por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/0 e 7/6 (7/1), em 1 hora e 56 minutos. O austríaco obteve quatro quebras de serviço no confronto, enquanto que o tenista espanhol não conseguiu nenhuma.

Em outro jogo disputado neste sábado, o russo Mikhail Youzhny, cabeça de chave número 11, avançou às oitavas de final ao derrotar o sérvio Viktor Troicki por 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/4), 6/2 e 6/3, em 2 horas e 50 minutos. Seu próximo oponente será o francês Jo-Wilfried Tsonga.