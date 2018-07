Roddick encerra jejum e é campeão em Eastbourne

Com 31º título na carreira, o quinto sobre a grama, Roddick recuperou a confiança e ganhou embalo para Wimbledon, que terá início na segunda-feira. O ex-número 1 do mundo tem três vice-campeonatos no Grand Slam britânico. "Isso era tudo o que eu precisava. Senti que pude vir aqui e mostrar o meu trabalho", disse Roddick.

O troféu marca uma grande reação do americano na temporada. Antes de Eastbourne, o americano vinha de seis derrotas seguidas, uma delas logo na estreia em Roland Garros. Os fracos resultados derrubaram o ex-líder no ranking, para a 33ª posição.

Motivado pelo título deste sábado, Roddick poderá surpreender na grama de Wimbledon. Seu adversário de estreia será o britânico Jamie Baker. Se avançar, o americano poderá cruzar com o espanhol David Ferrer, atual número seis do mundo.

Na final deste sábado, contra Seppi, Roddick só encontrou dificuldade no início, sem se preocupar com o vento que voltou a interferir nas partidas em Eastbourne. O americano sofreu duas quebras de saque no set inicial, mas faturou outras três e abriu vantagem no placar.

Mais confiante, sacou melhor e foi mais regular no segundo set, praticamente sem dar chances a Seppi. Roddick obteve outras duas quebras de saque e encaminhou a vitória, após 1h12min de confronto.