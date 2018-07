Roddick fatura 600ª vitória e vai à final em Eastbourne

Roddick abriu o dia com um triunfo sobre o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5. Poucas horas depois, voltou à carga e contou com o abandono do belga Steve Darcis para alcançar a final. Com dores nas costas, Darcis desistiu quando perdia por 6/3 e 3/1.

Foi a 600ª vitória de Roddick no circuito profissional. "Esta semana tem funcionado bem. Independente do que acontecer na final, chegarei em Wimbledon com boas vitórias nas costas e confiança para jogar em uma superfície que gosto bastante. Acho que recuperei um pouco o meu jogo nesta semana", afirmou o americano, que vinha de seis derrotas seguidas.

Seu adversário na final será o italiano Andreas Seppi, que também venceu duas partidas nesta sexta. A rodada dupla ficou acumulada por causa do mau tempo na quinta. A forte chuva adiou todos os jogos das quartas de final.

Seppi contou com o abandono do alemão Philipp Kolschreiber para avançar à semifinal. Kolschreiber sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e desistiu da partida quando perdia por 7/5 e 2/1. Na sequência, o tenista da Itália bateu o norte-americano Ryan Harrison por 7/5 e 6/1.

Harrison havia eliminado o usbeque Denis Istomin por 7/6 (7/5) e 6/4, enquanto Darcis, vítima de Roddick, despachara o australiano Marinko Matosevic por 6/2 e 7/6 (7/4), ambos pelas quartas de final.