Roddick pega sensação canadense na final em Memphis

Neste sábado, com seu arsenal de aces durante a partida - foram 13 no total -, o norte-americano Andy Roddick, cabeça de chave número 1 e oitavo colocado do mundo, despachou com tranquilidade o argentino Juan Martín del Potro, atualmente no 298.º lugar por ter voltado recentemente ao circuito profissional após se recuperar de uma lesão grave no punho, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 35 minutos.

Seu adversário na decisão, neste domingo, será o surpreendente canadense Milos Raonic, desconhecido até o ano passado, que bateu o norte-americano Mardy Fish, cabeça 4 em Memphis, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. "Tudo está ótimo. Estou melhorando cada vez mais e estou focado sempre no próximo dia e no que devo fazer na final", disse o tenista logo após a vitória deste sábado.

A ascensão de Raonic no circuito profissional é extraordinária. Em fevereiro do ano passado, ele era apenas o número 361 do mundo. Com bons resultados na temporada, encerrou 2010 na 159.ª colocação. No Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam deste ano, surpreendeu a todos com uma boa campanha que teve vitória sobre o russo Mikhail Youzhny, então 10.º do ranking, e eliminação nas oitavas de final.

O bom desempenho na Austrália o fez chegar ao top 100 no início de fevereiro. Na semana passada, disputou o Torneio de San José, nos Estados Unidos, e conquistou de forma brilhante seu primeiro título na carreira profissional - na final bateu o espanhol Fernando Verdasco -, que lhe valeu a 59.ª posição. Agora, em Memphis, já conseguiu a marca de oito vitórias seguidas e luta nesta domingo contra Roddick por mais uma conquista.