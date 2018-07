Roddick sofre, mas vence na estreia em Roland Garros

Sem competir há dois meses, o americano Andy Roddick demonstrou dificuldade em sua estreia no saibro na temporada, nesta terça-feira. O atual número oito do mundo sofreu para vencer o finlandês Jarkko Nieminen por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 4/6, 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3, na primeira rodada de Roland Garros.

Roddick, que historicamente tem fracos resultados no saibro, não escondeu a falta de intimidade com a terra batida e esteve perto de protagonizar a primeira zebra em Roland Garros neste ano.

Apostando no forte saque, o americano começou melhor a partida e abriu vantagem no marcador. No entanto, o bom aproveitamento no serviço não foi suficiente para dominar o rival no set seguinte e Roddick acabou vendo Nieminen virar o placar.

No quarto set, o americano precisou do tie break para evitar a derrota e levar o duelo para a quinta e última parcial. Mesmo com dificuldade, voltou a se impor na partida no set final e, com duas quebras de saque, faturou a vitória em quase 3h30min de confronto.

Na segunda rodada, o americano terá pela frente o esloveno Blaz Kavcic, que avançou na competição por conta do abandono do argentino Eduardo Schwank. O tenista sul-americano desistiu do jogo no quarto set, após estar perdendo por 2 sets a 1.

Também nesta terça, o espanhol Fernando Verdasco não decepcionou e despachou o russo Igor Kunitsyn sem dificuldades, por 6/4, 6/2 e 6/2. Verdasco vai enfrentar agora o francês Florent Serra.

Já o argentino Juan Monaco, 26.º cabeça de chave e especialista em saibro, foi eliminado logo na estreia, ao ser derrotado pelo desconhecido esloveno Grega Zemlja por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (8/6), 3/6, 7/5 e 6/3.

O americano Sam Querrey também decepcionou, ao cair diante do compatriota Robby Ginepri por 4/6, 7/6 (7/3), 6/4 e 6/2. Também avançaram à segunda rodada o russo Teimuraz Gabashvili, o francês Nicolas Mahut, o austríaco Jurgen Melzer e o italiano Potito Starace.