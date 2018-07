Roddick, Tsonga e Berdych caem em torneio de exibição

Campeão do Torneio de Doha no último sábado, Tsonga acabou superado na estreia pelo austríaco Jurgen Melzer, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já Roddick, ex-número 1 do mundo, caiu por duplo 7/6 diante do francês Gael Monfils, finalista em Doha após eliminar na semifinal o espanhol Rafael Nadal. Berdych, por sua vez, foi vencido pelo jovem australiano Bernard Tomic, de virada, com 4/6, 6/3 e 6/4.

No outro jogo realizado nesta quarta-feira pelo torneio de exibição, o norte-americano Mardy Fish venceu o canadense Milos Raonic por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/2. O tenista do Canadá foi batido com facilidade depois de ter mostrado força ao conquistar o Torneio de Chennai, no último domingo.

O Kooyong Classic seguirá nesta quinta-feira com mais quatro jogos. Roddick irá encarar Berdych e Tsonga medirá forças com o japonês Kei Nishikori. Já Melzer enfrentará Fish por uma vaga na final, assim como o duelo entre Monfils e Tomic valerá um lugar na decisão. Para sexta-feira, em outro jogo de caráter de exibição, está programado o duelo entre o britânico Andy Murray e o argentino David Nalbandian.