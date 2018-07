Roddick vence e pegará algoz de Tomic em Eastbourne

Com a vitória sobre Chardy, Roddick irá encarar o italiano Fabio Fognini, que nesta quarta desbancou o favoritismo do australiano Bernard Tomic, quarto cabeça de chave, ao ganhar por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/3 e 7/5.

Garantido na luta por uma vaga nas semifinais, Roddick tenha ganhar moral com uma boa campanha em Eastbourne, pois encerrou neste torneio um jejum de vitórias que durava desde março, quando chegou às oitavas de final do Masters 1.000 de Miami ao eliminar o suíço Roger Federer.

Outro favorito que garantiu lugar na próxima fase nesta quarta-feira foi o italiano Andreas Seppi, terceiro cabeça de chave, que superou o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com 7/6 (7/2) e 6/3. Com isso, ele pegará nas quartas de final o alemão Philipp Kohlschreiber, sétimo pré-classificado, que na segunda rodada passou pelo britânico Jamie Baker com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3.

Já o espanhol Marcel Granollers, que estreou apenas nesta quarta por ser o segundo cabeça de chave em Eastbourne, acabou sendo derrotado pelo usbeque Denis Istomin por 2 sets a 1, com 6/1, 4/6 e 7/6 (7/2). Com o triunfo, o tenista do Usbequistão enfrentará nas quartas de final o norte-americano Ryan Harrison, que na segunda rodada bateu Yen-Hsun Lu, de Taiwan, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/2).

O belga Steve Darcis, por sua vez, foi às quartas de final ao passar pelo cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 6/4. Assim, ele se credenciou para lutar por um lugar na semifinal diante do australiano Marinko Matosevic, que aprontou a primeira grande zebra deste Torneio de Eastbourne ao eliminar Richard Gasquet, cabeça de chave número 1, logo na estreia do tenista francês, na última terça.