Roger Federer abre duelo na Copa Davis contra número 268 do mundo

NOVI SAD - Um sorteio realizado nesta quinta-feira definiu que Roger Federer, oitavo colocado no ranking da ATP, vai abrir o duelo entre Suíça e Sérvia, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, contra Ilija Bozoljac, núnero 268 do mundo, nesta sexta-feira. Em seguida, Stanilas Wawrinka, campeão do Aberto da Austrália no último fim de semana e terceiro colocado no ranking, vai enfrentar Dusan Lajovic.

A Suíça é a grande favorita no duelo com a Sérvia, finalista do ano passado e campeã da Copa Davis em 2010, mas que estará sem Novak Djokovic. O número 2 do mundo decidiu descansar depois de perder para Wawrinka nas quartas de final do Aberto da Austrália. Lajovic, número 102 do mundo, é o tenista mais bem ranqueado da equipe sérvia.

Federer fez uma surpreendente inclusão na equipe da Suíça na última quinta-feira, pois participou de apenas um confronto da primeira rodada da Copa Davis desde 2004. A última vez que ele representou Suíça foi em setembro de 2012, ajudando a garantir a equipe na elite do torneio ao participar da vitória sobre a Holanda pela repescagem.

A série será realizada a partir desta sexta-feira em quadra dura coberta em Novi Sad, na Sérvia. O jogo de duplas vai ser no sábado entre os sérvios Jovan Krajinovic e Nenad Zimonjic e os suíços Marco Chiudinelli e Michael Lammer.

Já os duelos de simples com os adversários invertidos serão no domingo. O vencedor do confronto vai jogar contra Bélgica ou Casaquistão nas quartas de final da Copa Davis, marcadas para abril.