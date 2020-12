Roger Federer aponta para possível retorno às quadras no Aberto da Austrália

O tenista supercampeão Roger Federer poderá retornar às quadras no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2021, a ser disputado de 8 a 21 de fevereiro. O suíço, de 39 anos, está fora de ação desde janeiro por causa de uma lesão no joelho direito. Sua presença ainda não é certa, mas ele indicou que está esperançoso de que possa jogar em Melbourne.

"Ainda não testei totalmente como está o desempenho do meu joelho na quadra, mas espero poder jogar na Austrália", disse Federer, em entrevista à revista suíça Schweizer Illustrierte. O atleta está em Dubai, onde permanecerá em treinamentos até o Natal. Depois, o plano do tenista é seguir para Melbourne.

Leia Também Federer inicia treinos, mas não tem presença garantida no Aberto da Austrália

O Aberto da Austrália foi o último torneio de Federer, que está em quinto no ranking da ATP. Ele perdeu a semifinal para o sérvio Novak Djokovic e depois se submeteu a uma artroscopia no joelho, que o manteve fora das quadras durante todo o restante do ano de 2020. Foram duas cirurgias joelho direito, em fevereiro e em junho. O veterano ainda não realizou atividades de impacto depois das operações.

Na entrevista, Federer comparou seu atual momento com o vivido em 2016, outro ano em que também foi prejudicado por causa de lesão, mas que foi superada. Ele citou a determinação de seu rival Rafael Nadal. "Falei muito com ele durante este intervalo, estamos no Conselho de Jogadores e perguntamos o que é melhor para o esporte ou como podemos obter isso para o futuro."

Segundo o diretor do Aberto da Austrália, Craig Tiley, "todos os melhores tenistas do mundo, incluindo Roger Federer, prometeram vir a Melbourne" para disputar o primeiro torneio de nível Grand Slam do ano, adiado em três semanas.