Roger Federer arrasa rival em 69 minutos na estreia em Wimbledon

LONDRES - Atual campeão de Wimbledon, Roger Federer iniciou a defesa do título e a busca pelo seu oitavo título do Grand Slam inglês de forma arrasadora nesta segunda-feira. O tenista suíço cedeu apenas cinco games ao romeno Victor Hanescu ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/0, em Londres, após apenas 69 minutos.

Cabeça de chave número 3 desta edição da tradicional competição realizada na capital inglesa, Federer terá pela frente na segunda rodada o ucraniano Sergiy Stakhovsky, que horas mais cedo eliminou o brasileiro Rogério Dutra Silva, também com facilidade, ao aplicar 6/4, 6/0 e 6/4.

Federer tem pela frente uma chave complicada em Wimbledon, no qual projeta um provável confronto com o espanhol Rafael Nadal já nas quartas de final, antes de um possível duelo com o britânico Andy Murray na semifinal.

Nesta segunda, o suíço não tomou conhecimento de Hanescu, atual 48.º colocado do ranking mundial, que já havia sido derrotado nos cinco duelos anteriores que travou com o recordista de títulos de Grand Slam.

Absoluto quando encaixou o seu primeiro saque, com o qual aproveitou 90% dos pontos que disputou, Federer não ofereceu nenhuma chance de quebra de serviço ao rival em toda partida e, ao converter seis de oito break points, encaminhou o seu triunfo de forma rápida. O último set, finalizado com um "pneu" (6/0), durou apenas 18 minutos.

Preciso, Federer cometeu apenas seis erros não-forçados na partida desta segunda, contra 13 de Hanescu, além de ter contabilizado 32 winners, diante de apenas 14 bolas vencedoras do romeno. Como saldo desta superioridade, o suíço acumulou um total de 81 pontos e viu seu rival fazer só 36.

Em outro jogo encerrado há pouco em Wimbledon, o austríaco Jurgen Melzer também estreou com vitória ao vencer o italiano Fabio Fognini por 3 sets a 1, de virada, com 6/7 (5/7), 7/5, 6/3 e 6/2. Também já garantido na próxima fase está o francês Stephane Robert, que superou o colombiano Alejandro Falla por 6/3, 7/6 (7/5) e 7/5.