Roger Federer atropela Radek Stepanek na estreia em Montecarlo

MONTECARLO - Roger Federer não teve dificuldades para confirmar o seu favoritismo em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo. Nesta quarta-feira, o tenista suíço atropelou o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e foi às oitavas de final do torneio realizado em quadras de saibro no principado de Mônaco.

Quarto cabeça de chave da competição, Federer estreou direto na segunda rodada e assim se credenciou para enfrentar na próxima fase outro tenista da República Checa. Trata-se de Lukas Rosol, que nesta quarta derrotou o francês Michael Llodra por duplo 6/4.

O recordista de títulos de Grand Slam precisou de apenas 52 minutos em quadra para despachar Stepanek. Ele já iniciou o duelo de forma arrasadora. Com 90% de aproveitamento com o seu primeiro saque, ainda aproveitou as duas chances que teve de quebrar o serviço do adversário para fechar a primeira parcial em 6/1.

Já no segundo set, mais uma vez com dois break points convertidos em duas oportunidades, Federer novamente confirmou todos os seus saques para fazer 6/2 e liquidar o confronto, no qual acumulou a sua 14ª vitória em 16 duelos com Stepanek.

Em outras duas partidas já encerradas nesta quarta-feira em Montecarlo, o canadense Milos Raonic e o italiano Fabio Fognini também confirmaram favoritismo e foram às oitavas de final. O primeiro deles, oitavo cabeça de chave, derrotou o taiwanês Yen-Hsun Lu por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 6/2 e 6/1. Já o tenista da Itália, décimo pré-classificado, bateu o espanhol Roberto Bautista Agut por 7/6 (8/6) e 6/4.

O próximo rival de Fognini será o francês Jo-Wilfried Tsonga, nono cabeça de chave, enquanto Raonic pegará o ganhador da partida entre o espanhol Tommy Robredo e o francês Julien Benneteau, também programada para ser encerrada nesta quarta-feira.