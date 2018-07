Roger Federer bate Anderson e vai às quartas em Roma

Roger Federer levou um pequeno susto no segundo set, mas confirmou favoritismo diante do sul-africano Kevin Anderson para garantir vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Roma, nesta quinta-feira, ao vencer com parciais de 6/3 e 7/5. Segundo cabeça de chave da competição realizada em quadras de saibro na capital italiana, o tenista suíço assim se credenciou para encarar na próxima fase o vencedor da partida entre o italiano Fabio Fognini e o checo Tomas Berdych, também programada para ser encerrada nesta quinta.

Essa foi a terceira vitória de Federer em três duelos diante de Anderson no circuito profissional, sendo que o sul-africano hoje é o 16º tenista do mundo e anteriormente havia sido batido pelo poderoso rival nos Masters 1000 de Paris de 2013 e de Indian Wells de 2014. Neste novo embate, Federer exibiu eficiência no saque no primeiro set e converteu um de três break points para garantir a vantagem inicial de 6/3.