Roger Federer bate bola com Rod Laver e vence Tsonga em exibição

MELBOURNE - Em evento promovido pela sua fundação, Roger Federer viveu uma experiência inesquecível na noite desta quarta-feira (no horário da Austrália), em Melbourne, onde teve o prazer de bater bola com o australiano Rod Laver, de 75 anos, lenda do tênis e maior nome da modalidade na história do seu país.

O evento, denominado "Uma noite com Roger Federer e Amigos", ocorreu na quadra central da Rod Laver Arena, onde o ex-tenista que dá nome ao local levou ao delírio o público de 14 mil pessoas presentes ao trocar golpes com o recordista de títulos de Grand Slam.

Promovido para arrecadar fundos para o instituto do suíço, o evento amealhou mais de US$ 1 milhão, segundo seus organizadores, e ainda contou com Federer derrotando o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5, em um jogo de exibição.

O encontro histórico em quadra entre Federer e Laver serviu também como aquecimento para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira. E o suíço revelou ter ficado nervoso por dividir as atenções com o lendário ex-tenista nesta quarta. A emoção não é para menos, pois Laver detém o recorde de 198 títulos conquistados e é o único jogador da história a ter vencido todos os quatro torneios do Grand Slam, em simples, na mesma temporada em duas ocasiões, primeiro em 1962, como amador, e depois em 1969, como profissional.

"Bater bola com Rod Laver para mim claramente é um sonho absoluto se tornando realidade", disse Federer, para depois admitir: "Enquanto estava jogando estava sentindo minha raquete extremamente pesada. Isso significa que eu estava muito nervoso".

O evento desta quarta também contou com a presença do australiano Lleyton Hewitt, que no último domingo bateu Federer na final do Torneio de Brisbane, assim como teve a participação dos ex-tenistas locais Tony Roche e Patrick Rafter.