Roger Federer bate Rafael Nadal em jogo beneficente na Suíça

O suíço Roger Federer venceu o espanhol Rafael Nadal nesta terça-feira, em jogo beneficente realizado em Zurique, na Suíça, que serviu para arrecadar fundos para necessitados na África. Cerca de 13 mil pessoas marcaram presença no ginásio que abrigou o confronto promovido pela fundação dirigida pelo tenista da casa, que pretende promover o acesso à educação e ao esporte e visa melhorar as condições de vida de crianças em países onde não existem recursos suficientes.

Federer venceu o duelo amistoso por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, aos olhos do alemão Sebastian Vettel, mais novo campeão mundial de Fórmula 1, que foi ao ginásio suíço e aplaudiu a vitória do jogador local.

O tenista da Suíça, porém, minimizou a importância esportiva de seu triunfo após o duelo e agradeceu a presença de Nadal como seu adversário. "Agradeço muito ao Rafa por ter vindo. Tentamos fazer o melhor em quadra. Não estamos acostumados com este tipo de jogo e sempre há um pouco de pressão em uma partida assim, mas não é nada importante quem venceu. O importante é que ajudará minha fundação", afirmou Federer, ainda na quadra do confronto.

A vitória desta terça foi a segunda seguida do segundo colocado do ranking mundial sobre o líder geral, que havia sido superado pelo suíço na decisão do ATP Finals, em Londres, no final do mês passado, em Londres.

Nesta quarta-feira, Nadal e Federer voltarão a se enfrentar em novo duelo beneficente, que será realizado em Madri, às 16 horas (de Brasília), e desta vez reverterá fundos à fundação que leva o nome do tenista espanhol. A instituição também pretende ajudar crianças necessitadas com o dinheiro arrecadado no amistoso.