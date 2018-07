Roger Federer bate Raonic e larga com vitória no ATP Finals

O suíço Roger Federer estreou sem grandes sustos no ATP Finals, que começou neste domingo em Londres e reúne os oito melhores tenistas da temporada. O cabeça de chave número 2 passeou no início, levou um susto na segunda parcial, mas conseguiu a tranquila vitória diante do canadense Milos Raonic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/0).

Com o resultado, Federer se igualou ao japonês Kei Nishikori, que também venceu a estreia neste domingo diante de Andy Murray, no Grupo B do torneio. Já Raonic, sétimo cabeça de chave, terá que vencer suas últimas duas partidas se quiser seguir vivo. Vale lembrar que os dois melhores de cada grupo avançam à semifinal.

O primeiro set deste domingo foi um show de Federer, que mostrou seu arsenal de jogadas e não deu chances para Raonic. O canadense até conseguiu encaixar cinco aces, mas errou demais quando tinha o saque e viu o suíço confirmar duas das seis chances de quebra que teve para arrancar para o triunfo.

Na segunda parcial, Raonic se encontrou um pouco mais em quadra e levou o jogo equilibrado até o tie-break, mas aí o suíço dominou e confirmou a vitória com um 7 a 0. De quebra, Federer manteve a freguesia diante do canadense, conquistando a sétima vitória nos oito confrontos entre eles no circuito.