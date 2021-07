Roger Federer bate recorde e garante vaga nas quartas de final de Wimbledon

Com a vitória sobre o italiano Lorenzo Sonego, nesta segunda-feira, por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/4 e 6/2, em 2h10 de jogo, Roger Federer conquistou um vaga nas quartas de final de Wimbledon. Foi o 105º triunfo do suíço na grama sagrada do tradicional torneio e, aos 39 anos e 277 dias, se tornou o tenista mais velho a atingir esta fase da competição, superando o australiano Ken Rosewall, aos 39 anos e 224 dias em 1974.

Federer vai enfrentar por uma vaga na semifinal o vencedor do duelo entre o polonês Hubert Hurkacz e o russo Daniil Medvedev, interrompido por causa da chuva, quando o placar apontava 2 sets a 1 para o atleta da Rússia e 4 a 3 para o representante da Polônia na quarta parcial. A partida será retomada nesta terça-feira.

A cada jogo Federer se apresenta melhor em Wimbledon, demonstrando estar recuperado das duas cirurgias sofridas no joelho, que o prejudicaram bastante na disputa de torneios anteriores. Pela primeira vez o suíço soma quatro vitórias consecutivas após o período afastado das quadras.

O primeiro set foi o mais equilibrado e Federer só obteve uma quebra para fazer 5 a 3, mas depois também teve seu saque quebrado. A chuva interrompeu a partida e no retorno o suíço conseguiu fazer 7 a 5. Já no segundo e terceiro sets Federer fez os espectadores relembrarem seus grandes momentos, ao apresentar um jogo de bom saque e bolas precisas do fundo da quadra.

Com isso, o ex-número 1 do mundo não teve problemas para conquistar as duas parciais e obter uma tranquila vitória, com direito a uma quebra no segundo set e um terceiro bem mais relaxado com direito a abrir 4 a 0 no placar.

Em outro jogo da chave masculina, o canadense Felix Auger-Aliassime eliminou o alemão Alexander Zverev, em cinco sets: 6/4, 7/6 (8/6), 3/6, 3/6 e 6/4.

Sensação eliminada

A britânica Emma Raducanu, destaque do torneio, foi eliminada pela australiana Ajla Tomljanovic, ao abandonar a disputa no segundo set, quando perdia por 1 set 0 (6/4) e 3 a 0 no segundo. Ela teve um problema respiratório.

Outros resultados desta segunda-feira na chave feminina: Karolina Muchova (CHE) superou Paula Badosa (ESP), 7/6(8/6) e 6/4; Angelique Kerber (ALE) bateu Coco Gauff (EUA), 6/4 e 6/4; e Viktorija Golubic (SUI) venceu Madison Keys (EUA), 7/6(7/3) e 6/3.