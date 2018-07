Roger Federer bate Tomic e avança; Nadal também vence na Austrália

MELBOURNE - Falou mais alto a experiência para que Roger Federer vencesse neste domingo a sensação australiana Bernard Tomic e avançasse às quartas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. O atual número 3 do mundo sacou melhor, foi mais agressivo, e liquidou a fatura em três sets, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/2, em apenas uma hora e 44 minutos de jogo na Rod Laver Arena. Rafael Nadal também venceu neste domingo, passando por Feliciano Lopez e encaminhando uma semifinal contra Federer.

O suíço de 30 anos não se intimidou diante do jovem de 19, novo queridinho da torcida australiana. Potente no saque, Federer conseguiu 13 aces e 84% de aproveitamento de pontos em seu primeiro serviço. Também teve muito mais winners: 45 a 13. Assim, não se viu ameaçado durante todo o jogo.

O número 3 do mundo só teve seu saque quebrado no segundo set, mas quando já tinha 4 a 1 no placar. Logo depois devolveu a quebra para fechar a parcial em 6/2. No terceiro set, Federer conseguiu quebrar o serviço do australiano logo no primeiro game e encaminhou uma vitória tranquila também por 6/2.

Na próxima fase do Aberto da Austrália, que já chega às quartas de final, Federer terá pela frente o argentino Juan Martin Del Potro, atual número 11 do mundo, que passou pelo alemão Philipp Kohlschreiber neste domingo por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/1. O argentino chega embalado por uma excelente campanha em Melbourne, tendo perdido apenas um set em quatro partidas - logo o primeiro que jogou no torneio, para Adrian Mannarino (França).

Pelo mesmo lado da chave, Rafael Nadal venceu seu compatriota Feliciano Lopez em três sets, com 6/4, 6/4 e 6/2. O número 2 do mundo viu seu o rival ser mais arrojado no saque, conseguindo 10 aces (contra quatro de Nadal), mas também errar mais. No total, foram 52 erros não-forçados de Feliciano, contra apenas 14 do ex-líder do ranking mundial. Nadal, porém, falhou demais nos break points. Foram 18 oportunidades, com cinco apenas convertidas. Já Lopez conseguiu uma de quatro.

Nadal terá pela frente nas quartas de final o checo Tomas Berdych, cabeça de chave número 7, que vem cumprindo bem seu papel na Austrália e, neste domingo, passou por Nicolas Almagro por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5), 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2). Desta forma, venceu o jogo tendo quebrado o saque do rival apenas em uma oportunidade. O espanhol conseguiu duas quebras.