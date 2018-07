Roger Federer derrota alemão na estreia em Cincinnati O suíço Roger Federer começou bem a sua campanha no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Depois de desistir de participar do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, na semana passada, o agora número 5 do mundo derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7), em 1 hora e 26 minutos de partida.