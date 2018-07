Roger Federer derrota Melzer e vai à semifinal do Masters 1000 de Paris

PARIS - O suíço Roger Federer avançou à semifinal do Masters 1000 de Paris pela primeira vez em sua carreira nesta sexta-feira. O número dois do mundo venceu o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), em apenas 1h10min de partida.

Com o resultado, Federer acumulou sua 12.ª vitória seguida no circuito, incluindo os triunfos nos torneios de Estocolmo e Basileia. Em busca de mais uma final, o suíço terá pela frente, em Paris, o vencedor do confronto entre o local Gael Monfils e o escocês Andy Murray, que se enfrentam ainda nesta sexta.

Como aconteceu nos últimos jogos, Federer contou com bom aproveitamento no primeiro serviço e mostrou força nos golpes para superar seu adversário. O suíço acertou 33 bolas vencedoras, contra 18 de Melzer, durante toda a partida.

Tal desempenho surpreendeu o austríaco nos primeiros instantes de jogo. Federer começou o jogo de forma fulminante, abrindo 4/0 no placar em apenas 12 minutos. Melzer só acordou no final do primeiro set, a tempo de vencer um game e evitar o "pneu".

O segundo set foi mais equilibrado. Os dois tenistas confirmaram seus serviços até o tie-break, quando Federer foi superior e ainda contou com os erros do adversário para selar a vitória.