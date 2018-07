Roger Federer derrota Tsonga e conquista título do ATP Finals

LONDRES - Roger Federer aumentou neste domingo a sua já incrível coleção de feitos históricos no tênis. Com a vitória sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, em Londres, na Inglaterra, ele conquistou o título do ATP Finals pela sexta vez na carreira, tornando-se o maior campeão do torneio que encerra a temporada e existe desde 1970. Além disso, esse suíço de 30 anos atingiu números que vão lhe consolidando como o melhor tenista de todos os tempos.

Os números da carreira de Federer são impressionantes. Neste domingo, ele disputou a sua 100ª final em torneios do circuito da ATP e conquistou o 70º título - entre tantos troféus, estão 16 do Grand Slam, um recorde absoluto. E, ao ganhar de Tsonga, o suíço se tornou o sexto tenista com maior número de vitórias na história: agora são 807, ultrapassando o sueco Stefan Edberg - o líder dessa estatística é o norte-americano Jimmy Connors, com 1.242.

No ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada e já teve outros nomes no passado, Federer tem agora o recorde de seis títulos, deixando para trás o norte-americano Pete Sampras e o checo Ivan Lendl, que ganharam cinco vezes cada. Antes, o suíço venceu a competição nos anos de 2003, 2004, 2006, 2007 e 2010 - esteve também na decisão da edição de 2005, mas perdeu para o argentino David Nalbandian em Xangai e terminou como vice-campeão.

Na edição deste ano do ATP Finals, Federer dominou completamente a disputa. Embalado pela conquista de dois títulos seguidos, no Torneio da Basileia e no Masters de Paris, ele ganhou os cinco jogos que realizou em Londres, atingindo uma série invicta de 15 partidas. Na primeira fase, venceu o próprio Tsonga na estreia e ainda superou o espanhol Rafael Nadal e o norte-americano Mardy Fish. Depois, na semifinal, derrotou o espanhol David Ferrer.

Na decisão do título em Londres, Federer voltou a reencontrar Tsonga, de quem tinha vencido também na final do Masters de Paris, há duas semanas. E, controlando bem as ações em quadra, o suíço ganhou do número 6 do mundo por 6/3, 6/7 (6/8) e 6/3, após 2 horas e 19 minutos de partida. Assim, passou a ter oito vitórias em 11 jogos no histórico do confronto com o francês.

Com a campanha vitoriosa no ATP Finals, Federer faturou um prêmio de US$ 1,63 milhão - Tsonga levou US$ 740 mil pelo vice-campeonato -, atingindo mais de US$ 66 milhões de premiação ao longo da carreira. Além disso, o suíço somou pontos para recuperar o terceiro lugar do ranking mundial, ultrapassando o escocês Andy Murray na lista a ser atualizada nesta segunda-feira.

DUPLAS

Também neste domingo, em Londres, foi disputada a decisão do torneio de duplas do ATP Finals. O bielo-russo Max Mirnyi e o canadense Daniel Nestor conquistaram o título, após ganharem dos poloneses Marius Fyrstenberg e Marcin Matkowski por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Número 3 do ranking mundial das duplas, os veteranos Max Mirnyi e Daniel Nestor, que estão com 34 e 39 anos, respectivamente, somaram o quarto título na atual temporada - uma das conquistas foi em Roland Garros, torneio do Grand Slam disputado entre maio e junho, em Paris, na França.