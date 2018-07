Roger Federer desembarca em São Paulo para jogos-exibição

SÃO PAULO - Roger Federer, enfim, desembarcou em solo brasileiro na madrugada desta quarta-feira. O suíço, atual número dois do mundo, chegou à cidade de São Paulo, onde disputará três jogos-exibição a partir desta quinta, no Ginásio do Ibirapuera.

Considerado o melhor tenista de todos os tempos, Federer se disse satisfeito em poder visitar o país pela primeira vez. "Estou feliz por ter finalmente desembarcado no Brasil. Acabei de chegar à São Paulo", registrou o tenista, em sua página no Facebook.

O suíço veio ao Brasil sem a companhia da esposa e das filhas, presenças constantes no torneios do circuito profissional. Elas ficaram em Dubai, nos Emirados Árabes, onde a família passava férias.

Em São Paulo, Federer participará de eventos dos seus patrocinadores e disputará três jogos. Nesta quinta, seu adversário será Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil. No sábado, ele entrará em quadra para enfrentar o francês Jo-Wilfried Tsonga, atual 8º colocado do ranking da ATP.

No dia seguinte, Federer encerrará sua passagem pelo Brasil com um duelo contra o alemão Tommy Haas, seu algoz na final do Torneio de Halle, neste ano. Número 21 do mundo, Haas voltou ao circuito nesta temporada após ficar afastado do tênis por conta de lesões.

A visita do suíço ao Brasil faz parte de um périplo, bancado por seus patrocinadores, que contará ainda com partidas na Argentina e na Colômbia, na próxima semana. Ao fim desta sequência, Federer deverá iniciar sua pré-temporada, visando o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do circuito, em janeiro de 2013.

PREPARAÇÃO

À espera de Federer e de outros tenistas Top 10, o Ginásio do Ibirapuera contou nesta quarta-feira com os últimos ajustes na quadra rápida montada para as disputas do ATP Challenger Finals, na semana passada. Cartazes com as imagens de Federer e de Bellucci eram distribuídos pelas cercanias do ginásio, enquanto a organização instalava catracas nos portões e preparava o espaço reservado para patrocinadores e imprensa.