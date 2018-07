Roger Federer disputa o ATP Finals em busca de novo recorde

LONDRES - Um ano dominante de Novak Djokovic pode terminar com mais um recorde de Roger Federer. Uma conquista do suíço no ATP Finals, que começa no domingo, daria a Federer seu sexto título de fim de temporada, marca que lhe colocaria à frente de Ivan Lendl e Pete Sampras, até agora os maiores ganhadores do torneio.

"Esta é uma motivação", disse Federer, nesta sexta-feira, antes do início do torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano. "Conseguir passar adiante destes tenistas incríveis seria ótimo e definitivamente é uma motivação extra. É muito legal ser parte de um grupo de elite."

Enquanto Djokovic luta para curar uma lesão no ombro após uma incrível temporada de 69 vitórias em 73 jogos, com dez títulos conquistados, Federer, que é o mais velho dentre todos os tenistas em Londres (tem 30 anos), está totalmente em forma.

Após seis semanas de descanso, Federer voltou para as quadras e conquistou os títulos na Basileia e em Paris, que acabaram adicionando algum brilho em uma temporada que, até certo, foi desapontadora. Ele caiu para o número 4 do ranking da ATP e só alcançou a final de um Grand Slam no ano.

No ATP Finals, Federer está no mesmo grupo do francês Jo-Wilfried Tsonga, do americano Mardy Fish e daquele que foi, até hoje, seu maior rival: o espanhol Rafael Nadal, a quem derrotou na decisão de 2010 para se igualar a Lendl e Sampras. "Sempre é especial, eu gosto muito de jogar contra o Rafa."