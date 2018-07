Roger Federer diz entrar em Wimbledon 'saudável e em forma'

Dono de sete títulos em Wimbledon, o tenista suíço Roger Federer diz estar "saudável e em forma" para a edição deste ano do torneio, que começa na segunda-feira, em Londres, na Inglaterra. Assim, ele espera se recuperar da decepcionante campanha em 2013, quando foi eliminado ainda segunda rodada pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky.

Número 4 do mundo, Federer está com 32 anos e tem o recorde de títulos em torneios do Grand Slam (ganhou 17 vezes). Agora, volta a Wimbledon para tentar ser campeão novamente, o que não acontece desde 2012.

"É um prazer estar saudável e em boa forma", afirmou Federer, ao comentar sobre sua preparação para jogar em Wimbledon. "Sinto que tenho uma chance muito boa neste ano. Entro na disputa muito mais confiante do que no ano passado. Sinto que está tudo funcionando no meu jogo do jeito que eu gosto. Por isso mesmo, me sinto mais relaxado", completou o suíço.