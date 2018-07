Roger Federer e Martina Hingis não jogarão juntos na Olimpíada de 2012

ZURIQUE - Não será nos Jogos de Londres que Roger Federer e Martina Hingis reeditarão a vitoriosa dupla mista da Suíça. Os dois tenistas decidiram em comum acordo não jogar juntos na grama de Wimbledon na Olimpíada de 2012, informou a Federação Suíça.

"Martina e Roger discutiram o assunto e decidiram não jogar as duplas mistas no torneio olímpico", confirmou Severin Lüthi, capitão da equipe suíça na Copa Davis. Com o anúncio, Federer deverá atuar apenas na chave de simples nos Jogos Olímpicos. Em Pequim, ele faturou o ouro nas duplas, ao lado do compatriota Stanislas Wawrinka.

A volta da parceria de Federer e Hingis era cogitada desde o início do ano, quando um membro da equipe do recordista de títulos de Grand Slam teria sondado a possibilidade com a tenista aposentada. Havia até boatos de que os dois atuariam juntos no Aberto da Austrália, em janeiro, de forma a se preparar para a Olimpíada.

Hingis, porém, não teria demonstrado interesse em voltar a jogar profissionalmente. Aos 31 anos, a ex-líder do ranking só tem atuado em jogos-exibição desde sua aposentadoria, em 2007. Federer e Hingis se destacaram em 2001 com atuações impecáveis que garantiram à Suíça o título inédito da Copa Hopman, torneio disputado entre países.