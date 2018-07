Roger Federer e Rafael Nadal ficam na mesma chave no ATP Finals

LONDRES - Roger Federer e Rafael Nadal vão reeditar a decisão do ano passado do ATP Finals logo na primeira fase do torneio que terá início neste domingo, em Londres. Os dois tenistas ficaram na mesma chave no sorteio realizado nesta terça-feira.

O atual campeão e o espanhol, cabeça de chave do Grupo B, enfrentarão também o francês Jo-Wilfried Tsonga e o norte-americano Mardy Fish na primeira fase. Fish será o único estreante na tradicional competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada e encerra o calendário da ATP.

O Grupo A terá o número 1 do mundo Novak Djokovic, da Sérvia, como o cabeça de chave. Também integram a chave o escocês Andy Murray, o espanhol David Ferrer e o checo Tomas Berdych.

Na primeira fase, os tenistas se enfrentarão dentro de cada chave. Serão duas partidas por dia entre domingo e sexta-feira - a tabela ainda não foi definida pela ATP. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, que serão realizadas no sábado. E os dois finalistas decidem o título no domingo.