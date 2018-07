Roger Federer e Serena Williams batem bola no Masp, em São Paulo

A maratona dos tenistas Roger Federer e Serena Williams em eventos no Brasil começou cedo na manhã deste sábado. O suíço e a norte-americana participaram de um bate-bola no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na presença de cerca de 30 crianças do projeto Clube Escola.

De acordo com Federer, o número 2 do ranking da ATP, o objetivo dessa iniciativa é promover o tênis no País. "Eu acho ótimo jogar para crianças, inspirá-las. Especialmente com a Serena, que está pela primeira vez no Brasil." E completa: "Inspirar as crianças é a razão para estarmos aqui."

Ao som de assobios e gritos de "linda" do pequeno público que acompanhava a atividade, Serena entrou na pequena quadra montada na Avenida Paulista para uma rápida demonstração ao lado de Federer. Depois, a número 3 do mundo deu lugar para o secretário municipal de Esportes de São Paulo, Antonio Moreno Neto, que trocou algumas bolas com o suíço.

Ao final da atividade, todas as crianças foram chamadas para posar para fotos ao lado dos ídolos. A empolgação era notável no rosto dos jovens. "É ótimo que a gente possa jogar para as crianças. Aqui também tem boas jogadoras de tênis, são muito jovens, tento inspirá-las o máximo que posso", afirma Serena.

Serena Williams entra em quadra pelo Gillette Federer Tour contra a bielo-russa Victoria Azarenka neste sábado, às 19h30, no ginásio do Ibirapuera. Na sequência, Roger Federer volta às quadras diante do francês Jo-Wilfried Tsonga.