Roger Federer e Wawrinka continuam em Wimbledon

Dois dos principais favoritos ao título em Wimbledon, os suíços Roger Federer e Stanislas Wawrinka garantiram vaga na terceira rodada do Grand Slam inglês nesta quinta-feira. Cabeça de chave número 4, Federer passou por Gilles Muller, de Luxemburgo. Já Wawrinka, quinto favorito da chave masculina, eliminou o taiwanês Yen-Hsun Lu.

Wawrinka foi o primeiro a entrar em quadra, teve bem mais dificuldade e precisou de 2h42min para vencer por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 6/3, 3/6 e 7/5. Nos momentos de maiores apuros, o suíço contou com dia inspirado no saque para levar a melhor: foram 13 no total, contra três do adversário.

Mas Lu aproveitava os poucos vacilos de Wawrinka para complicar a vida do adversário e conseguir suas quebras. Foi assim no primeiro, no terceiro e no quarto sets, nos quais o taiwanês dificultou o jogo. Mas aí a experiência e a categoria do número três do mundo falaram mais alto e ele soube levar a melhor.

Se Wawrinka precisou suar para avançar, Federer teve bem mais facilidade. O número 4 do mundo venceu Gilles Muller por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/3, em pouco mais de uma hora e meia. Federer disparou nada menos que 25 aces e foi dono do jogo durante toda sua duração. Ele quebrou o serviço do adversário em quatro oportunidades e sequer cedeu oportunidades ao adversário.

Agora Federer espera para conhecer seu próximo rival, que sairá do confronto entre o espanhol Marcel Granollers, cabeça de chave número 30, e o colombiano Santiago Giraldo. Wawrinka, por outro lado, já sabe quem enfrentará. Ele terá pela frente o usbeque Daniel Istomin, que eliminou o alemão Julian Reister.

OUTROS RESULTADOS

Outras três partidas envolvendo cabeças de chave foram se encerraram nesta quinta-feira. Destaque para o francês Jo-Wilfried Tsonga, 14.º favorito, que enfrentou uma verdadeira batalha para passar à terceira rodada em Wimbledon.

Em mais de três horas e meia de partida, o francês derrotou o norte-americano Sam Querrey por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 7/6 (7/2), 6/7 (4/7), 6/3 e 14/12. Agora ele terá pela frente o taiwanês Jimmy Wang, que surpreendeu o russo Mikhail Youzhny.

Já o cabeça de chave número 9, o norte-americano John Isner, teve mais facilidade. Conhecido por seu potente saque, ele disparou 32 aces para vencer o finlandês Jarkko Nieminen por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (19/17), 7/6 (7/3) e 7/5. Na terceira rodada, Isner pegará quem passar do jogo entre Ante Pavic e Feliciano López.

Outro dos favoritos que venceu na quinta-feira foi o espanhol Tommy Robredo. Cabeça de chave número 23, ele passou em três sets pelo francês Adrian Mannarino, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7/5). Agora, Robredo espera o vencedor do duelo entre Lleyton Hewitt e Jerzy Janowicz para conhecer seu rival.