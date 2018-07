Roger Federer estreia com recorde em Roland Garros

PARIS - Roger Federer estreou em Roland Garros com uma vitória tranquila neste domingo. Campeão do Grand Slam francês em 2009, o suíço precisou de apenas 1h24min para superar o eslovaco Lukas Lacko por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2. Na segunda rodada, ele terá pela frente o vencedor do duelo entre o argentino Diego Schwartzman e o português Gastão Elias. Ambos vieram do qualifying.

Em seu primeiro jogo desde que se tornou pai de dois gêmeos, Federer contou a torcida da esposa e das duas filhas nas arquibancadas da quadra principal de Roland Garros. Os gêmeos recém-nascidos o acompanham em Paris, mas não puderam estar ao lado das irmãs e da mãe na Philippe Chatrier.

E, em clima familiar, o suíço não deu chances ao rival. Sem ter o saque ameaçado em nenhum momento da partida, Federer dominou o eslovaco com facilidade e esteve sempre à frente do placar. Com cinco quebras de saque, o número quatro do mundo abriu vantagem nas três parciais e encaminhou a vitória sem sobressaltos.

Com este resultado, Federer alcançou sua vitória de número 59 em Roland Garros, superando as 58 do argentino Guillermo Vilas. O suíço ainda igualou a marca de triunfos do espanhol Rafael Nadal, que deve retomar a liderança nesta disputa particular em sua estreia, em data ainda não definida.

Depois do suíço, foi a vez do checo Tomas Berdych fazer sua estreia no saibro parisiense. E, também sem dificuldade, passou pelo canadense Peter Polansky por 6/3, 6/4 e 6/4. Seu próximo adversário será o casaque Aleksandr Nedovyesov, que avançou ao eliminar o indiano Somdev Devvarman por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/6 (7/4) e 6/3.

Ainda neste domingo, avançaram o canadense Milos Raonic, 8º cabeça de chave, o russo Mikhail Youzhny, 15º pré-classificado, o finlandês Jarkko Nieminen e o checo Radek Stepanek.