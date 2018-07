Roger Federer estreia com vitória tranquila no US Open

NOVA YORK - O suíço Roger Federer não teve muito trabalho para estrear com vitória no US Open. Nesta terça-feira, o número 7 do ranking mundial soube impor sua superioridade, principalmente nos dois primeiros sets, e derrotou o esloveno Grega Zemlja por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/5, em pouco mais de uma hora e meia de partida.

Com o resultado, Federer ao menos iguala seu desempenho no último Grand Slam que disputou, mas não quer nem pensar em repetir o resultado de Wimbledon, em julho, quando caiu logo na segunda rodada para o desconhecido Sergiy Stakhovsky, da Ucrânia, então número 116 do ranking mundial.

Quem tentará repetir essa façanha de eliminar o suíço é o argentino Carlos Berlocq, próximo adversário de Federer. Berlocq garantiu vaga na segunda rodada do US Open também nesta terça-feira ao derrotar o colombiano Santiago Giraldo em uma batalha de mais de quatro horas, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 3/6, 6/7 (6/8), 6/4 e 6/2.

Federer deu poucas chances ao seu adversário nesta terça-feira, quebrando o serviço dele em cinco oportunidade. Zemlja encontrava dificuldade para encaixar o primeiro saque - cometeu nove duplas faltas - e sequer conseguiu break points nas duas primeiras parciais. O set de desempate foi mais disputado, mas o suíço mostrou mais experiência para abrir vantagem no fim e vencer.

Quinto favorito do torneio, Tomas Berdych também não teve trabalho para avançar à segunda rodada, depois de passar com facilidade pelo italiano Paolo Lorenzi nesta terça. O checo venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/1, em 1h42min de jogo, e agora terá pela frente o vencedor do confronto entre Jiri Vesely e Denis Kudla.

Quem também pôde comemorar uma estreia tranquila foi o alemão Tommy Haas, que derrotou o francês Paul-Henri Mathieu nesta terça-feira. Haas fez 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/1, em 1h34min de partida, e terá como adversário na segunda rodada o taiwanês Yen-Hsun Lu, que venceu o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 3 a 0: 6/4, 7/6 (7/5) e 6/3.

Se Federer, Berdych e Haas venceram, outro cabeça de chave, o espanhol Nicolas Almagro, decepcionou e caiu logo na estreia. Considerado 15.º favorito do torneio, ele não foi páreo para o usbeque Denis Istomin, que venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/1, 4/6 e 6/3. O adversário de Istomin na segunda rodada sairá do duelo entre o norte-americano Steve Johnson e o alemão Tobias Kamke.