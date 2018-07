Roger Federer estreia em Hamburgo com vitória de virada

HAMBURGO - Em sua primeira partida após a surpreendente eliminação na segunda rodada de Wimbledon para o ucraniano Sergiy Stakhovsky, o suíço Roger Federer teve que suar bastante para vencer em sua estreia no Torneio de Hamburgo, um ATP 500 realizado em quadras de saibro na Alemanha. Contra o local Daniel Brands, que neste ano deu trabalho para o espanhol Rafael Nadal em Roland Garros, Federer ganhou de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.

Nas oitavas de final, o suíço já sabe quem será o seu adversário. Nesta quinta, enfrentará o checo Jan Hajek, que derrotou o letão Ernests Gulbis (cabeça de chave número 15) por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.

Campeão em Hamburgo por quatro vezes na carreira, Federer busca a recuperação no circuito profissional. Com a queda precoce em Wimbledon, o suíço caiu para a quinta colocação no ranking mundial da ATP - posição que não ocupava desde 2003. E precisa de pontos para garantir a sua participação no ATP Finals, o torneio entre os oito melhores tenistas da temporada, em Londres, em novembro.

DUPLAS - Depois da estreia vitoriosa de Thomaz Bellucci, o Brasil teve mais um triunfo na chave de duplas em Hamburgo. Segunda melhor parceria da temporada, o mineiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya venceram seu jogo de estreia e avançaram às quartas de final.

Contra a dupla formada pelos alemães Andre Begemann e Martin Emmrich, Soares e Peya ganharam por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1. Agora eles enfrentarão a parceria feita pelo italiano Andreas Seppi com o checo Lukas Rosol.