Roger Federer fechará contra Isner primeiro dia de duelo na Copa Davis

FRIBURGO - Eliminado por Rafael Nadal na semifinal do último Aberto da Austrália, no mês passado, Roger Federer voltará a jogar nesta sexta-feira, quando irá fechar para a Suíça o primeiro dia do confronto contra os Estados Unidos pela Copa Davis de 2012. O sorteio que definiu a ordem dos duelos da melhor de cinco partidas entre os dois países determinou que o tenista 3 do mundo entrará em quadra no segundo jogo desta sexta, diante de John Isner, em piso de saibro coberto na cidade suíça de Friburgo.

Antes de Federer entrar em quadra, Stanislas Wawrinka, atual 28.º colocado do ranking, abrirá o embate entre os dois países em partida contra Mardy Fish, hoje na oitava posição da ATP, a partir das 10 horas (horário de Brasília).

No sábado ocorrerá o duelo de duplas, para o qual Federer e Wawrinka estão escalados para encarar Mike Bryan e Ryan Harrison, de apenas 19 anos, que ganhou uma chance de atuar como duplista pelo fato de Bob Bryan ter sido dispensado do confronto por causa do nascimento de sua primeira filha, na semana passada. Mike e Bob formam a principal parceria do tênis na atualidade e foram vice-campeões do último Aberto da Austrália.

Para depois da partida de duplas de sábado, que começará às 11h30 e até poderá definir a vitória de suíços ou norte-americanos na melhor de cinco jogos do confronto, estão agendados para domingo os duelos Wawrinka x Isner e Federer x Fish, nesta ordem.