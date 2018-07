Roger Federer ganha fácil e avança no Masters de Indian Wells

INDIAN WELLS - Sem muito trabalho, o tenista suíço Roger Federer confirmou o favoritismo e garantiu nesta segunda-feira a vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Sua vítima, dessa vez, foi o croata Ivan Dodig, que ocupa apenas a 60.ª posição do ranking.

Assim como fez diante do usbeque Denis Istomin na estreia do torneio, quando ganhou por 6/2 e 6/3, Federer derrotou Dodig por 2 sets a 0 nesta segunda-feira, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 1 hora e 1 minuto de jogo.

Número 2 do mundo, Federer espera agora a definição de seu adversário nas oitavas de final, que sairá do confronto entre o também suíço Stanislas Wawrinka e o australiano Lleyton Hewitt.

Em outro jogo do dia, o letão Ernests Gulbis derrotou o italiano Andreas Seppi, por 5/7, 6/3 e 6/4, e se classificou para enfrentar Rafael Nadal nas oitavas de final - o espanhol avançou um pouco antes, quando seu adversário, o argentino Leonardo Mayer, desistiu do jogo sem nem entrar em quadra.

Outro destaque desta segunda-feira foi o checo Tomas Berdych, número 6 do mundo, que também se classificou para as oitavas de final. Ele venceu o alemão Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Seu próximo adversário será o francês Richard Gasquet.