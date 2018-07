Roger Federer leva a melhor em jogo de estreia na Suíça

O suíço Roger Federer precisou de apenas 46 minutos para vencer a sua partida de estreia no Torneio da Basileia. Atuando em casa no ATP 500 suíço, disputado em quadras duras, o número 2 do mundo derrotou nesta quarta-feira o luxemburguês Gilles Muller, 51º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

A fácil vitória de Federer confirmou o seu excelente retrospecto diante de Muller. Afinal, o suíço havia triunfado nas quatro partidas anteriores. Agora, nas oitavas de final, o suíço terá pela frente o usbeque Denis Istomin, número 55 do mundo, que passou pelo polonês Jerzy Janowicz com um duplo 6/1. E Federer lidera o confronto direto diante do usbeque por 5 a 0.

Nesta quarta-feira, após um início de jogo equilibrado, o suíço se impôs diante de Muller e conseguiu uma quebra de serviço no sexto game, que se repetiria no oitavo, para que o primeiro set fosse vencido por 6/2.

A segunda parcial foi ainda mais fácil, com Federer abrindo 5/0 com quebras de saque no segundo e quarto games. Assim, ele só precisou confirmar o seu serviço mais uma vez, no sétimo game, para fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0.