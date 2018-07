Roger Federer leva virada na estreia em Roma diante de francês

ROMA - Roger Federer foi derrotado de forma surpreendente em sua estreia no Masters 1000 de Roma. Nesta quarta-feira, o tenista suíço caiu por 2 sets a 1 diante do francês Jeremy Chardy, que ganhou de virada com parciais de 1/6, 6/3 e 7/6 (8/6), para avançar às oitavas final do torneio italiano.

Três vezes finalista em Roma, Federer havia alcançado a decisão do Masters 1000 de Montecarlo nesta temporada de saibro e esperava embalar na capital da Itália visando a sua participação em Roland Garros, Grand Slam que começa daqui a menos de duas semanas, em Paris.

Federer, entretanto, acabou caindo diante do atual 47º colocado do ranking da ATP naquele que foi o seu primeiro jogo desde o nascimento dos seus filhos gêmeos Leo e Lenny, que aconteceu na semana passada. Ele chegou a consultar a sua esposa, Mirka, sobre a sua participação no torneio italiano, e acabou resolvendo atuar por causa da boa condição de saúde dos recém-nascidos e da mulher.

Após surpreender o atual quarto tenista do mundo, Chardy terá como próximo rival o croata Ivan Dodig, que nesta quarta arrasou o checo Lukas Rosol com parciais de 6/1 e 6/2. Esse foi o segundo jogo do francês diante de Federer, que havia levado a melhor sobre o francês no início deste ano, quando bateu o rival por 2 sets 1 no Torneio de Brisbane.

Nesta quarta, Federer parecia que iria atropelar Chardy ao ser arrasador no primeiro set. Absoluto com o saque na mão, o suíço aproveitou dois de quatro break points para fazer 6/1. A partir da segunda parcial, porém, o francês iniciou uma improvável reação. Ao ser feliz em uma de três chances de quebrar o serviço do recordista de títulos de Grand Slam, abriu vantagem para depois fazer 6/3.

No terceiro set, mais constante do que Federer, Chardy voltou a conseguir uma quebra de saque para abrir vantagem, mas o suíço devolveu a quebra e levou a disputa da parcial ao tie-break. No desempate, o francês começou melhor, mas Federer reagiu de novo e chegou a ter um match point quando estava em vantagem de 6/5. Porém, com uma linda passada na corrida após devolver uma bola cruzada do suíço, o francês empatou por 6 a 6 e depois ganhou os dois pontos seguintes para triunfar na estreia.

ANDY MURRAY

Se Federer não conseguiu confirmar o seu favoritismo na estreia em Roma, Andy Murray justificou com relativa tranquilidade a sua condição de sétimo cabeça de chave na Itália. O tenista britânico derrotou o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, para se garantir nas oitavas de final.

Com o triunfo obtido na estreia neste confronto já válido pela segunda rodada, Murray se credenciou para enfrentar na próxima fase o austríaco Jurgen Melzer, que nesta quarta derrotou o croata Marin Cilic por 2 sets a 1, com 6/2, 6/7 (5/7) e 6/3.

Murray precisou jogar uma hora e 26 minutos para seguir em frente na capital italiana. No primeiro set, o britânico aproveitou duas de quatro chances de quebrar o saque de Granollers e, sem oferecer break points, fechou a parcial em 6/2.

Já no segundo set, o espanhol chegou a quebrar o serviço de Murray em uma oportunidade, mas o escocês voltou a converter dois de quatro break points para fazer 7/5 e liquidar o duelo.

Outro favorito que garantiu vaga nas oitavas de final em jogo já encerrado nesta quarta foi o alemão Tommy Haas, 15º cabeça de chave. Ele passou pelo holandês Igor Sijsling por 2 sets a 0, com 7/6 (8/6) e 6/1, e enfrentará na próxima fase o suíço Stanislas Wawrinka, atual terceiro colocado do ranking mundial.