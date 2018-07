Roger Federer massacra francês e avança em Roland Garros

Depois de uma estreia equilibrada, Roger Federer não teve dificuldade para superar o local Maxime Teixeira nesta quarta-feira, na abertura da segunda rodada de Roland Garros. Em apenas 1h24min de partida, o suíço arrasou o rival por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/0 e 6/2.

Diante do tenista número 181 do mundo, Federer acabou encontrado mais facilidade do que na primeira rodada, quando superou o espanhol Feliciano López. O suíço só teve trabalho no set inicial, quando chegou a ter o saque quebrado. Contudo, se recuperou rapidamente e emplacou 13 games seguidos até que Teixeira venceu seu primeiro game no terceiro set.

Embalado pela reação no set inicial, Federer arrasou o adversário no segundo set. Ele assumiu o controle da partida e não cedeu sequer um game ao francês. Na terceira parcial, o suíço passeava pela quadra com maestria, sem dar qualquer chance ao rival. Fez 4/0 sem sofrer resistência. Somente no final, o tenista local resolveu arriscar mais e obteve dois games, evitando mais um "pneu".

"Dei tudo em quadra. Fiz o que pude. Jogar contra Roger é uma experiência incrível. Nunca esquecerei isso, ficará na minha memória", comentou o francês, de 22 anos, ao fim do jogo. Federer, por sua vez, mostrou compreensão diante da inexperiência do rival. "É muito difícil vir aqui e jogar em uma grande quadra como esta, quando você não está acostumado a isso. Eu estou jogando aqui há 12 anos", comparou.

Na sequência, o suíço terá pela frente o sérvio Janko Tipsarevic, que eliminou com facilidade o espanhol Pere Riba, por 6/1, 6/3 e 6/0. Será o quarto confronto entre os dois tenistas no circuito. Federer venceu os três jogos anteriores, o último deles no ano passado.

