Roger Federer passa por Del Potro e vence final de Roterdã neste domingo

ROTERDÃ - Roger Federer bateu o argentino Juan Martin del Potro por 6-1 e 6-4 na final do Mundial Indoor no domingo e conquistou seu primeiro título no ano.

O suíço, melhor colocado e que também venceu Del Potro nas quartas-de-final do Aberto da Austrália no mês passado, dominou cada rali e venceu os cinco primeiros games antes que o argentino pudesse conquistar um.

Federer impressionou em seu primeiro break point quando seu voleio foi devolvido por Del Potro com um lob antes do ex-número um do mundo vencesse o game com um smash.

No segundo set, uma quebra no sexto game foi o suficiente para Federer colocar seu nome no quadro dos campeões pela segunda vez depois da conquista em 2005.