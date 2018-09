Roger Federer perde para o 55 do ranking e dá adeus ao US Open

O suíço Roger Federer, número 2 do ranking da ATP, foi surpreendido na noite de segunda-feira e derrotado para o australiano John Millman (55) por 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-5, 7-6 (7) e 7-6 (3), sendo eliminado nas oitavas de final do US Open, último Grand Slam do ano.

Cinco vezes campeão em Nova York, Federer perdeu para Millman em 3h34 de partida. A última vez em que o suíço não havia passado para as quartas de final do US Open foi em 2013, quando foi eliminado para o espanhol Tommy Robredo.

O rival do australiano por uma vaga na semifinal será o sérvio Novak Djokovic (6), que superou o português João Sousa (68), por 3 sets a 0.

Será o segundo duelo entre eles na temporada. Em junho, na estreia do ATP de Londres, o ex-número 1 do mundo venceu John Millman por 2 sets a 0.