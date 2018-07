Roger Federer perde set de tunisiano, mas vence em estreia

DUBAI - Roger Federer levou um susto nesta segunda-feira. Em sua estreia no Torneio de Dubai, o suíço foi surpreendido pelo tunisiano Malek Jaziri, número 128 do ranking, no primeiro set. E precisou correr atrás do prejuízo para virar o jogo e fechar o placar por 2 sets a 1, com direito a um "pneu" no segundo set: 5/7, 6/0 e 6/2.

Na segunda rodada, equivalente às oitavas de final, o número dois do mundo vai enfrentar o vencedor do confronto entre os espanhóis Albert Montañes e Marcel Granollers. Federer é o segundo cabeça de chave da competição, que distribui 500 pontos ao vencedor e distribui US$ 2 milhões em premiação.

Vindo de uma campanha frustrante em Roterdã (perdeu do francês Julien Benneteau por 2 a 0, nas quartas de final), Federer teve uma atuação apática no set inicial em sua estreia em Dubai. Mesmo cometendo muitos erros, conseguiu manter seu saque até o 11º game, quando Jaziri faturou a quebra que garantiu a vitória no set inicial.

Sem se abater com o inesperado revés, o suíço cresceu em quadra no segundo set e não deu chances ao rival que, aos 29 anos, nunca chegou a uma final no circuito da ATP. Com três quebras seguidas, aplicou um "pneu" no rival e empatou a partida.

Jaziri, então, voltou a sentir a pressão do recordista de títulos de Grand Slam no terceiro set. Instável, não resistiu às investidas do suíço e acabou sofrendo outras duas quebras de saque. Com saque mais calibrado, Federer fechou a partida após 1h30min.

O Torneio de Dubai conta ainda com o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo e principal favorito ao título, o checo Tomas Berdych, o argentino Juan Martín del Potro, o francês Jo-Wilfried Tsonga e o sérvio Janko Tipsarevic, todos integrantes do Top 10 do ranking da ATP.

Ainda nesta segunda, o espanhol Roberto Bautista venceu o belga David Goffin, por 6/2 e 7/5, e se credenciou para um possível confronto com Djokovic na segunda rodada. Em seguida, o russo Mikhail Youzhny, oitavo cabeça de chave, eliminou o esloveno Blaz Kavcic por 1/6, 6/1 e 6/3.

O italiano Andreas Seppi, sétimo pré-classificado, só precisou de dois sets para superar o francês Paul-Henri Mathieu, por 6/3 e 7/5. Também venceram na estreia o checo Lukas Rosol e o alemão Daniel Brands.