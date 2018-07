Roger Federer perde set, mas derrota canadense em estreia

Roger Federer sofreu mais do que esperava para estrear com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, nesta quarta-feira. Depois de uma boa campanha em Toronto na semana passada, o suíço perdeu um set para o canadense Vasek Pospisil, mas espantou a zebra e venceu por 7/6 (7/4), 5/7 e 6/2.

Segundo cabeça de chave no torneio americano, Federer fez um duelo muito equilibrado com o 46º colocado do ranking no primeiro set, decidido apenas no tie-break. Na segunda parcial, Pospisil manteve o ritmo e arrancou uma quebra de saque no game final para empatar a partida.

Mas no terceiro set Federer conseguiu faturar sua primeira quebra no terceiro game, abrindo 2/1. A vantagem no começo da parcial desestabilizou o canadense, que perdeu o saque novamente na sequência e facilitou a vitória do favorito. Nas oitavas de final, Federer vai encarar o vencedor do jogo entre o espanhol Roberto Bautista Agut e o francês Gael Monfils.

Também na rodada desta quarta, o ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt foi eliminado pelo italiano Fabio Fognini, pela segunda rodada. Na sequência, Fognini enfrentará o taiwanês Yen-Hsun Lu, algoz do checo Tomas Berdych.

O local John Isner, 11º cabeça de chave, superou o australiano Marinko Matosevic por 6/3 e 7/6 (7/1), enquanto o espanhol Tommy Robredo bateu o local Sam Querrey por 6/2 e 6/4. Robredo será o próximo adversário do sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, nas oitavas. Ainda nesta quarta, o francês Julien Benneteau derrotou o britânico James Ward por duplo 6/2.