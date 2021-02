Roger Federer projeta voltar ao circuito no Torneio de Doha, em março

Roger Federer já tem data para voltar ao circuito. O tenista suíço pretende retomar as competições no Torneio de Doha, no Catar, a partir do dia 8 de março. Será a primeira competição do atual número cinco do mundo em mais de um ano de afastamento, por questões físicas.

Federer revelou a novidade em entrevista a uma rádio suíça nesta terça-feira. O dono de 20 títulos de Grand Slam pretende voltar ao circuito num torneio menor, de nível ATP 250, para reduzir sua exposição. "Eu não estarei demais sob os holofotes e o estresse será menor também", afirmou o atleta de 39 anos.

Leia Também Com vitórias em simples e duplas, Djokovic comanda virada da Sérvia na ATP Cup

O suíço não disputa uma competição desde o Aberto da Austrália do ano passado, quando caiu na semifinal para o sérvio Novak Djokovic, demonstrando problemas físicos. Em seguida, ele se afastou do circuito para tratar de um problema no joelho direito, o que resultou em duas cirurgias no local.

Diante da paralisação do circuito, em razão da pandemia do coronavírus, Federer preferiu seguir afastado até o fim da temporada passada. Seu retorno era esperado para o Aberto da Austrália deste ano, principalmente porque o primeiro Grand Slam do ano foi adiado para o dia 8 deste mês - geralmente é disputado na segunda quinzena de janeiro.

Mesmo reunindo boas condições físicas, o atleta suíço decidiu "pular" o Aberto da Austrália por conta das condições de quarentena em Melbourne, em que precisaria impor à esposa e aos quatro filhos um isolamento total por 14 dias.

O Torneio do Catar é disputado em quadra dura, uma das especialidades do suíço. Ele indicou que pretende competir também em Dubai, na semana seguinte. Nos Emirados Árabes Unidos, onde Federer tem residência, o torneio também será em quadra dura, porém de nível mais elevado, ATP 500.

Federer também indicou que pode disputar torneios no saibro na sequência. Mas confirmou que seus maiores objetivos da temporada são Wimbledon, os Jogos Olímpicos de Tóquio e o US Open, quando já terá completado 40 anos.