Roger Federer sofre, mas vence usbeque de virada na Basileia

Depois da estreia tranquila, Roger Federer sofreu para vencer seu segundo jogo no ATP 500 da Basileia. Diante da sua torcida, o suíço perdeu o primeiro set, mostrou irritação em quadra, mas se recuperou e derrotou o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

O número dois do mundo entrou em quadra nesta quinta-feira embalado pela rápida vitória na estreia e pelo status de principal favorito ao título, dono de cinco troféus na Basileia e com apoio maciço da torcida. Mesmo assim, teve muita dificuldade contra o número 55 do ranking da ATP.

No set inicial, teve apenas uma chance de quebrar o saque do adversário, sem sucesso. Istomin foi mais eficiente e aproveitou uma das três oportunidades que teve para obter a quebra e abrir vantagem. Conhecido pelo bom saque, o usbeque confirmou seus serviços e venceu a primeira parcial.

Federer, então, partiu para o ataque no segundo set. Com uma postura mais agressiva, chegou a se irritar ao não conseguir quebrar o saque de Istomin no início da parcial. Ele ameaçou quebrar a raquete na quadra, mas se conteve. Mais calmo, obteve a quebra e buscou o empate no placar.

Embalado, o tenista da casa seguiu melhor no terceiro set. Pressionando o saque do usbeque, faturou a quebra no início e encaminhou a vitória sem maiores sobressaltos, em 1h48min.

Nas quartas de final, Federer vai encarar o vencedor do duelo entre o búlgaro Grigor Dimitrov, quinto cabeça de chave, e o canadense Vasek Pospisil. Eles se enfrentam ainda nesta quinta.