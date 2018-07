Roger Federer sofre para avançar às semifinais no Torneio de Hamburgo

HAMBURGO - Roger Federer voltou a sofrer nesta sexta-feira em Hamburgo, mas confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas semifinais do ATP 500 disputado em quadras de saibro, na Alemanha. Assim como já tinha acontecido em sua estreia contra o alemão Daniel Brands, o tenista suíço precisou de três sets para ganhar nas quartas de final de outro local, Florian Mayer, por 7/6 (7/4), 3/6 e 7/5.

O Torneio de Hamburgo marca a volta de Federer às quadras depois da surpreendente eliminação ainda na segunda rodada de Wimbledon, diante do ucraniano Sergiy Stakhovsky, no dia 26 de junho. Com a campanha ruim no Grand Slam londrino, ele acabou caindo para o quinto lugar no ranking mundial. Agora, parte em busca de recuperação, mas tem sofrido mais do que o normal para avançar na Alemanha.

Nos três jogos que já disputou em Hamburgo, Federer só teve mais tranquilidade no segundo, quando fez 6/4 e 6/3 no checo Jan Hajek. Nesta sexta-feira, diante de Florian Mayer, que ocupa apenas a 45ª posição do ranking e perdeu todos os cinco jogos do confronto entre eles, o suíço precisou de 1 hora e 59 minutos para ganhar por 2 sets a 1, com vitórias apertadas em suas parciais.

O adversário de Federer nas semifinais deste sábado já está definido. É o argentino Federico Delbonis, número 114 do mundo, que se classificou com vitória sobre o espanhol Fernando Verdasco por 6/7 (5/7), 7/6 (10/8) e 6/4 - será o primeiro jogo dele contra o suíço. O outro finalista em Hamburgo sairá do confronto entre o espanhol Nicolas Almagro e o italiano Fabio Fognini.