Roger Federer substitui o lesionado Nadal em nova liga de tênis

Rafael Nadal não estará presente na recém-criada Primeira Liga Internacional de Tênis (IPTL, na sigla em inglês), mas os organizadores deram um golpe de mestre nesta segunda-feira ao convocar o suíço Roger Federer como substituto do espanhol, que segue contundido.

Vencedor de 14 torneios de Grand Slam, Nadal foi forçado a abandonar o novo torneio indiano alegando "problemas de saúde".

“Quando se fala de alguém de alto nível como Rafa Nadal, provavelmente só haveria um nome que poderia ajudar a aliviar o choque, e para nós, felizmente, Roger estava disponível e resolveu o assunto”, afirmou o fundador do IPTL, Mahesh Bhupathi, a repórteres.

"Rafa está machucado desde Wimbledon, não jogou mais tênis. Então, obviamente, havia algum risco, no formato que vamos usar nenhuma das partes quis arriscar”.

Nadal, que acumula 23 vitórias e 10 derrotas diante de Federer, ficou de fora do Aberto dos Estados Unidos no mês passado por não ter conseguido se recuperar de uma lesão no pulso sofrida durante os treinos.

“Estou muito decepcionado de anunciar que não participarei da primeira edição do IPTL”, disse Nadal, de 28 anos, em um comunicado dos organizadores.

Garantir a presença de Federer foi ainda mais gratificante pelo fato de o vencedor de 17 torneios do Grand Slams ter se mostrado inicialmente apreensivo em relação à liga.

Ele irá se unir ao norte-americano Pete Sampras, dono de 14 títulos de Grand Slam e já aposentado, no evento indiano de quatro equipes agendado entre 28 de novembro e 13 de dezembro.

(Por Amlan Chakraborty)