Roger Federer tem vitória fácil em MonteCarlo; Bellucci é eliminado

O suíço Roger Federer estreou com uma vitória tranquila no Masters de Monte Carlo na terça-feira, quando bateu o alemão Philipp Kohlschreiber por 6-2 e 6-1 pela segunda rodada.

Todas as conversas às vésperas do primeiro torneio masculino do ano em quadras de saibro giraram em torno do bom momento de Novak Djokovic e seu recente domínio sobre o número um do mundo, Rafael Nadal.

Mas Federer, 16 vezes campeão de torneios Grand Slam, aproveitou a oportunidade para deixar sua marca e demonstrar que está no páreo ao encontrar imediatamente seu ritmo diante de Kohlschreiber.

"É claramente um bom começo para mim na temporada de saibro", disse o suíço de 29 anos a jornalistas. "Consegui fazer tudo o que queria. Fui regular", completou.

Nadal, primeiro cabeça-de-chave, começará sua busca pelo recorde de um sétimo título consecutivo no principado na quarta-feira, quando enfrentará o finlandês Jarkko Nieminen na segunda rodada.

Já o sérvio Djokovic, que derrotou Nadal nas finais dos dois últimos torneios, não estará no evento por causa de uma pequena lesão no joelho.

"Vai ser difícil vencer Nadal. Ele é claramente o principal favorito", admitiu Federer.

Pela primeira rodada, o brasileiro Thomaz Bellucci perdeu para o francês Gilles Simon por 6-3 e 6-2.

Veja outros resultados de terça-feira:

5-Tomas Berdych (República Tcheca) venceu Olivier Rochus (Bélgica) por 6-2 e 6-3

Milos Raonic (Canadá) venceu Ernests Gulbis (Letônia) por 6-4 e 7-5

Ivan Ljubicic (Croácia) venceu 12-Jo-Wilfried Tsonga (França) por 7-6(2) e 6-4

Pere Riba (Espanha) venceu Potito Starace (Itália) por 4-6 6-3 6-3

Albert Montanes (Espanha) venceu Xavier Malisse (Bélgica) por 6-4 e 6-2

Fabio Fognini (Itália) venceu Kevin Anderson (África do Sul) por 3-6, 6-2 e 6-2

Guillermo Garcia-Lopez (Espanha) venceu Vincent Millot (França) por 6-2 e 6-4

Maximo Gonzalez (Argentina) venceu Victor Hanescu (Romênia) por 3-6, 7-5 e 6-1

Feliciano Lopez (Espanha) venceu Janko Tipsarevic (Sérvia) por 4-6, 6-3 e 7-6(4)